Петербург получил главную премию World Travel Awards, обогнав Париж и Лондон

Участие в конкурсе принимали 20 городов, в том числе Венеция, Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро, Киото, Пекин.

Москва и Петербург удостоились специальной премии, которая присуждалась впервые — за «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма». Ее две столицы получили за успешную совместную реализацию программы «Два города — миллион впечатлений».

Еще одна награда для Петербурга — «Ведущий город культурного туризма 2021». Его присуждают городу на Неве уже шестой раз. Награду в номинации «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021» стал проект «Петербургское гостеприимство / Safe Travels / Новая туристская география».

Самую престижную награду в сфере туризма World Travel Awards выдают с 1993 года. Номинантов выбирают профессионалы туриндустрии и путешественники во время онлайн-голосования. За 7 лет Петербург отмечали 6 премиями World Travel Awards мирового уровня и 9 — европейского.

Ранее сообщалось, что Петербург победил в трех номинациях европейского этапа World Travel Awards — одной из самых престижных премий мира в области туризма. По итогам 2021 года он обошел Рим, Париж, Лондон как лучший город Европы для непродолжительных поездок.