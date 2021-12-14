ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро компенсации Маргарите Грачевой, которой бывший супруг отрубил кисти рук

«Российские власти не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с домашним насилием в семье. Рискам повторного насилия не была дана оценка — они не стали основанием для расследования домашнего насилия, которому подверглись заявители», — сообщается в решении суда.

ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук. Другим женщинам — Натальи Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой — присудили по 20 тысяч евро.

Документе решения суда сказано, что государство не приняло должных мер для борьбы с домашним насилием. Также судьи в Страсбурге пришли к выводу, что в случаях конкретных женщин, власти якобы не рассматривали насилие в семье как основание для вмешательства. Помимо этого, ЕСПЧ призвал страну «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия».

История Маргариты Грачевой произошла в 2017 году. Ее муж Дмитрий Грачев, ревновавший девушку и не желавший с ней расставаться, увез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Маргарите удалось выжить: врачи смогли восстановить левую руку, а вторую заменили на бионический протез. В 2018 году Дмитрия приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, на YouTube-канале «Полчаса и я готова» вышел фильм о домашнем насилии и абьюзе в России. Героинями выпуска стали Маргарита Грачева и петербурженка Дарья — девушка лишилась глаза после того, как ее бывший молодой человек выстрелил ей в голову.