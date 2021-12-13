Декларация о создании биотопливного (sustainable aviation fuel — SAF) альянса подписана между S7 Group, ПАО «Газпром нефть», Airbus, «Аэрофлотом», группой компаний «Волга-Днепр», а также Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации и национальным исследовательским центром «Институт имени Жуковского».

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе S7 Group, глобальная цель «Евразийского SAF альянса» — разработать дорожную карту для использования биотоплива в России и скоординировать совместную работу участников альянса в этом направлении. Благодаря этому авиационная отрасль сможет достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия.

Альянс будет способствовать наращиванию производства биотоплива в России, а также его интеграции в российский рынок — чтобы иностранные и отечественные самолеты могли использовать его в соответствии с российскими и международными требованиями. Помимо этого, «Евразийский SAF альянс» поможет смягчить последствия изменения климата, а также ускорить процесс декарбонизации в России.

«Подписание екларации о создании биотопливного альянса — это важный шаг для S7 Group, он является частью долгосрочной ESG-стратегии авиакомпании. Мы рады, что крупнейшие игроки рынка решили объединить свои силы и обратить внимание на важность внедрения биотоплива в российскую авиацию», — отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам S7 Group Олеся Машкова.

Напомним, в августе 2021 года российские авиакомпании начали подготовку к введению платы за выбросы СО2 — это новые требования Международной организации гражданской авиации, которые начнут действовать с 2027 года. Чтобы сократить объем выбросов, «Аэрофлот» и «Газпром нефть» обсуждают соглашение о поставке «зеленого авиатоплива».