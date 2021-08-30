«Аэрофлот» и «Газпром нефть» обсуждают соглашение о поставке «зеленого авиатоплива»

Как выяснил «Коммерсантъ», «Аэрофлот» и «Газпром нефть» планируют договориться о поставках «зеленого авиатоплива» (SAF), подписав меморандум в ходе Восточного экономического форума — он пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. SAF считается низкоуглеродным топливом из-за своего происхождения — его получают из уловленного из атмосферы углекислого газа (СО2) и водорода.

Биотопливо производят из биомассы — животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. Международная организация гражданской авиации считает использование «зеленого авиатоплива» одним из способов сократить выбросы СО2 от авиации.

В России такое топливо не производится, однако ранее представитель «Газпром нефти» Антон Дианов говорил о готовности «совместно с авиакомпаниями, производителями авиатехники и регуляторами» приступить к соответствующим исследованиям.

Интерес «Аэрофлота» к «зеленому авиатопливу» связан с тем, что компания, на которую приходится половина международных рейсов из России, готовится к введению платы за выбросы СО2 в ходе таких полетов. Международная организация гражданской авиации начнет взимать ее с 2027 года в обязательном порядке в рамках программы CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), согласно которой авиаотрасль должна ограничить общий объем выбросов до уровня 2019 года. Если авиакомпания его превысит, то должна компенсировать выбросы, приобретя соответствующий объем квот у одобренных ICAO проектов по поглощению СО2 — средства пойдут на инвестиции в зеленую энергетику, высадку лесов и закачку углерода в почву. Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 году могут достичь 1,5-6 миллиардов долларов в зависимости от цены углекислого газа.