Кадыров попросил проверить на экстремизм выступление Сокурова на встрече с президентом России

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что «на месте компетентных органов он бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера».

В свою очередь Сокуров выразил надежду на то, что президент этого не допустит. «Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и по политическим вопросам, он для того и создан», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, собирается ли он приносить извинения за свои слова, Сокуров сказал, что выступление на СПЧ было дискуссией с главой государства. Он также добавил, что представители Чечни не расположены к диалогу и подменяют «политическую дискуссию угрозами».