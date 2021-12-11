Кадыров попросил проверить на экстремизм выступление Сокурова на встрече с президентом России

Член Совета по правам человека при президенте России, режиссер Александр Сокуров сообщил о том, что опасается уголовного преследования после разговора с президентом России Владимиром Путиным на встрече СПЧ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера.
В своем телеграм-канале Кадыров написал, что «на месте компетентных органов он бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера».
В свою очередь Сокуров выразил надежду на то, что президент этого не допустит. «Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и по политическим вопросам, он для того и создан», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, собирается ли он приносить извинения за свои слова, Сокуров сказал, что выступление на СПЧ было дискуссией с главой государства. Он также добавил, что представители Чечни не расположены к диалогу и подменяют «политическую дискуссию угрозами».
Напомним, 9 декабря состоялась онлайн-встреча с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Одним из спикеров стал режиссер Александр Сокуров, который озвучил свое мнение по большому количеству аспектов жизни в России — от конституционного кризиса до проблем на Кавказе. В ожесточенную полемику с Сокуровым вступил президент Владимир Путин.
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