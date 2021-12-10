«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми»: главные тезисы из речи Дмитрия Муратова на вручении Нобелевской премии

В Осло 10 декабря прошла церемония вручения Нобелевской премии. В главной ратуше награду вручили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Также вместе с ним премию мира получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Приводим главные тезисы из речи Муратова.
Let's take a selfie!— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2021
Our 2021 peace laureates @mariaressa and Dmitry Muratov came together with 2020 peace laureate @WFP yesterday in Oslo, Norway.
Join us at 13:00 CET today for the #NobelPeacePrize award ceremony where the three will deliver their prize lectures. Stay tuned! pic.twitter.com/edN3nOUL4B
Журналист в своей речи затронул несколько тем, в том числе напомнил о деле Алексея Навального, рассказал о пытках в тюрьмах России и отметил, что уголовное преследование некоторых людей в стране носит политический характер.
Муратов также призвал международное сообщество создать трибунал против пыток, который бы находил «палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям». «Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности», — заявил главред «Новой газеты».
Также он затронул тему журналистики и подчеркнул, что эта профессия в России переживает «темные времена».
«За несколько последних месяцев более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно — враг народа. Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время, а может быть, отбирают навсегда», — сказал Муратов.
Он предложил всем присутствующим на церемонии подняться и почтить память погибших журналистов минутой молчания. «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», — сказал он.
В Нобелевском комитете отметили, что Муратов и Ресса стали лауреатами премии за «смелую борьбу» за свободу слова в России и на Филиппинах.
Напомним, лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Награда была присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
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