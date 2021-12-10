«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми»: главные тезисы из речи Дмитрия Муратова на вручении Нобелевской премии

Журналист в своей речи затронул несколько тем, в том числе напомнил о деле Алексея Навального, рассказал о пытках в тюрьмах России и отметил, что уголовное преследование некоторых людей в стране носит политический характер.

Муратов также призвал международное сообщество создать трибунал против пыток, который бы находил «палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям». «Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности», — заявил главред «Новой газеты».

Также он затронул тему журналистики и подчеркнул, что эта профессия в России переживает «темные времена».

«За несколько последних месяцев более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно — враг народа. Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время, а может быть, отбирают навсегда», — сказал Муратов.

Он предложил всем присутствующим на церемонии подняться и почтить память погибших журналистов минутой молчания. «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», — сказал он.

В Нобелевском комитете отметили, что Муратов и Ресса стали лауреатами премии за «смелую борьбу» за свободу слова в России и на Филиппинах.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Награда была присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».