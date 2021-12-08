Новогодние каникулы в наступающем 2022 году продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января включительно. Практически каждый второй россиянин (49%) относится к такому продолжительному отдыху положительно. А вот по мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы давно пора сократить. «Зачем так много выходных, если без QR-кода не сходишь даже на елку с детьми?», «Денег нет, чтобы 10 дней отдыхать», «Поощряют алкоголизм», — аргументируют они свою позицию. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Положительное отношение к праздничной январской декаде в большей степени свойственно женщинам (54% против 45% среди мужчин) и россиян моложе 34 лет (53%). Недовольны длительными всенародными гуляниями чаще всего опрошенные старше 45 лет: 23% из них убеждены, что новогодние каникулы необходимо сократить. Каждому четвертому (25%) все равно, как долго будут продолжаться новогодние каникулы.

Напомним, ранее стало известно, сколько планируют потратить россияне на празднование Нового года и новогодние каникулы. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. Планированием самого бюджета занимаются 35% россиян, чаще всего лимит праздничных расходов предварительно определяет молодежь в возрасте до 24 лет.