Папа Римский собирается приехать в Москву. Он встретится с патриархом Кириллом

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — сказал Папа Римский.

Франциск заявил, что контакты и диалоги между Церквями должны продолжаться несмотря на «согласие теологов».

«Теологи должны продолжать изучать, потому что это помогает прийти к единству, но тем временем мы идем вперед, вместе молясь, делая добрые дела. Работать и молиться вместе — это мы можем делать. Единство начинается сегодня с этого», — подытожил понтифик.

Напомним, в 2020 году папа римский Франциск в интервью итальянскому писателю Карло Петрини заявил, что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от еды или секса.Он отметил, что удовольствие от занятия сексом «исходит непосредственно от Бога».