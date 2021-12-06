Папа Римский собирается приехать в Москву. Он встретится с патриархом Кириллом

Встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется в обозримом будущем. Об этом заявил сам понтифик во время пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр, пишет ТАСС.
«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — сказал Папа Римский.
Франциск заявил, что контакты и диалоги между Церквями должны продолжаться несмотря на «согласие теологов».
«Теологи должны продолжать изучать, потому что это помогает прийти к единству, но тем временем мы идем вперед, вместе молясь, делая добрые дела. Работать и молиться вместе — это мы можем делать. Единство начинается сегодня с этого», — подытожил понтифик.
Напомним, в 2020 году папа римский Франциск в интервью итальянскому писателю Карло Петрини заявил, что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от еды или секса.Он отметил, что удовольствие от занятия сексом «исходит непосредственно от Бога».
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