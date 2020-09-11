Папа римский Франциск назвал секс божественным удовольствием

По словам понтифика, церковь всегда осуждала лишь «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но при этом принимала простое, человеческое и нравственное. «Удовольствие исходит непосредственно от Бога, оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное. Церковь осуждала бесчеловечные, жестокие и пошлые удовольствия, но, с другой стороны, всегда принимала простые и нравственные человеческие удовольствия», — приводит France 24 слова папы римского.

Сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь более красивой и гарантировать сохранение человеческого рода, пояснил папа римский. По его мнению, противоположные взгляды или неправильные трактовки данного вопроса «нанесли огромный вред, который в некоторых случаях все еще ощущается сегодня».

Напомним, во время пандемии люди стали реже заниматься сексом, в мире упали продажи презервативов. Подобные изменения в сексуальной жизни людей фиксировались и раньше — в том числе несколько лет назад, когда происходили вспышки атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Несмотря на это, вспышка COVID-19 все-таки оказала стимулирующее воздействие на сексуальную жизнь людей. Бренд секс-игрушек Womanizer сообщил о росте продаж более чем на 50%.