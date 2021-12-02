Закат Facebook, новая гонка вооружений и рост продолжительности жизни на 25 лет: «шокирующие» прогнозы Saxo Bank на 2022 год

Прогноз 2: Facebook потеряет интерес молодежи, став платформой для «бумеров»

Facebook уже не является главной соцсетью для молодежи. Как отмечают в Saxo Bank, в 2021-м году 94% тинейджеров имели аккаунт в этой соцсети. Сейчас, если верить опросам, страница в Facebook есть только у 27% подростков. Молодые люди предпочитают проводить время в TikTok, а не в Instagram, а для общения выбирают Snapchat.

«Facebook превратился из оживленного центра молодежи в платформу для "бумеров", как сказали бы молодые люди», — говорится в тексте прогноза.

В 2022-м году инвесторы могут понять, что детище Цукерберга теряет популярность среди юных пользователей, а значит, и перспективы компании станут туманными. Это может толкнуть Meta (головную компанию Facebook) на отчаянный шаг: попытку купить TikTok и Snapchat и создать еще более глобальную метавселенную. Тем не менее датские аналитики полагают, что компанию ждет значительное падение стоимости акций.