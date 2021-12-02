Закат Facebook, новая гонка вооружений и рост продолжительности жизни на 25 лет: «шокирующие» прогнозы Saxo Bank на 2022 год

Вот уже почти 20 лет датский инвестиционный банк Saxo Bank публикует «шокирующие» прогнозы на следующий год. Это подборка маловероятных событий, которые все же могут произойти, колоссальным образом повлияв на мировую экономику и жизнь обычных людей. Коротко рассказываем обо всех десяти предположениях скандинавских экономистов относительно 2022-го года.
Прогноз 1: правительства отложат отказ от ископаемого топлива
Ряд ведущих стран за последнее время представили планы по постепенному отказу от использования угля, нефти и газа. Это спровоцировало снижение интереса к добыче этих полезных ископаемых и разведке новых месторождений. В результате выросли цены на самые разные группы товаров: от топлива до удобрений.
В 2022-м году, столкнувшись с растущей инфляцией и перспективой социальных потрясений, политики могут временно ослабить экономические ограничения на инвестиции в добычу ископаемого топлива: на пять лет — для нефти, на десять — для природного газа. Это будет подано как единственное решение в условиях кризиса и нереалистичности планов по борьбе с глобальным потеплением.
Прогноз 2: Facebook потеряет интерес молодежи, став платформой для «бумеров»
Facebook уже не является главной соцсетью для молодежи. Как отмечают в Saxo Bank, в 2021-м году 94% тинейджеров имели аккаунт в этой соцсети. Сейчас, если верить опросам, страница в Facebook есть только у 27% подростков. Молодые люди предпочитают проводить время в TikTok, а не в Instagram, а для общения выбирают Snapchat.
«Facebook превратился из оживленного центра молодежи в платформу для "бумеров", как сказали бы молодые люди», — говорится в тексте прогноза.
В 2022-м году инвесторы могут понять, что детище Цукерберга теряет популярность среди юных пользователей, а значит, и перспективы компании станут туманными. Это может толкнуть Meta (головную компанию Facebook) на отчаянный шаг: попытку купить TikTok и Snapchat и создать еще более глобальную метавселенную. Тем не менее датские аналитики полагают, что компанию ждет значительное падение стоимости акций.
Прогноз 3: в США грянет конституционный кризис
Скандальные выборы 2020-го года и попытка захвата Капитолия в январе 2021-го года серьезно повлияли на политическую систему США. Из чего извлекли уроки как республиканцы, так и демократы.
В 2022-м году ситуация во время выборов в Сенат и Конгресс может накалиться до предела. В результате одна или сразу обе партии откажутся признавать итоги голосования. Как итог: новый состав Конгресса не сможет собраться на свое первое заседание 3 января 2023-го года, а демократия в США фактически повиснет на волоске.
Прогноз 4: инфляция в США достигнет 15%
Еще один катастрофический прогноз, касающийся Соединенных штатов. Аналитики Saxo Bank допускают, что американские власти совершат ту же ошибку, что их предшественники в 1960-х годах, когда попытки влиять на рынок труда привели к скачку инфляции до двузначных показателей.
По расчетам Федеральной резервной системы США, большинство американцев после окончания пандемии вернутся к работе. Но это может оказаться не так: многие могут досрочно уйти на пенсию, а кто-то не захочет вновь браться за низкооплачиваемую работу после того, как получит серьезную помощь от правительства во время коронакризиса. В итоге: нехватка рабочей силы в сочетании с инфляцией и энергетическим кризисом спровоцирует беспрецедентный рост заработной платы, который приведет к еще большему скачку инфляции: до 15% в годовом выражении — таких цифр в США не видели со времен Второй мировой войны.
Прогноз 5: Европа создаст «Суперфонд», финансируемый из пенсионных средств
Европа сталкивается сразу с тремя глобальными вызовами. Первый — США все менее готовы обеспечивать ЕС оборонным «зонтиком», как это было ранее. Второй — лидеры Старого Света стремятся к переходу на «зеленую» энергетику. А третьим испытанием становится топливный кризис 2021-го года, который грозит продолжиться в 2022-м году.
Чтобы укрепить оборону, обеспечить переход на экологичные виды энергии и справиться с топливным кризисом, Европе необходимы средства. Для их привлечения власти лидеров ЕС могут создать «Суперфонд». Поскольку политики не захотят увеличивать и без того большую налоговую нагрузку на граждан, то проблему решат другим образом. Пенсионные отчисления работников старше 40 лет будут постепенно переводиться в облигации «Суперфонда», которые на самом деле могут иметь отрицательную реальную доходность.
Прогноз 6: женщины-трейдеры установят гендерное равенство на рынках с помощью Reddit
Согласно статистике, женщины в среднем зарабатывают на 20 % меньше, чем мужчины, занимающие те же должности, поэтому у них меньше возможности инвестировать. Кризис из-за пандемии коронавируса только усугубил гендерное неравенство, и многие больше не готовы с этим мириться, тем более что у них есть мощное оружие в виде платформы Reddit.
Координируя свои усилия, трейдеры-активистки будут оказывать давление на патриархальные компании, перенаправляя средства организациям, где в руководстве есть женщины. При этом правительства будут поддерживать это движение, видя в нем еще один инструмент борьбы с неравенством.
Прогноз 7: доходам Spotify и Apple Music будет угрожать технология NFT
Музыканты недовольны распределением доходов в современных потоковых сервисах вроде Spotify и Apple Music. Теперь у них появится мощный инструмент в борьбе против крупных музыкальных сервисов.
Используя технологию NFT, а точнее, блокчейны «умных контрактов», артисты смогут делиться своим творчеством напрямую, без посредников, самостоятельно отслеживая свой доход и получая плату в реальном времени. Это может существенно ударить по стримингам и вызвать обвал их акций.
Прогноз 8: Индия будет сближаться с арабскими странами
Нестабильность мира может привести к созданию новых союзов и альянсов. Так Индия может присоединиться к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива в качестве члена без права голоса.
Это событие, если оно состоится, позволит усилить интеграцию между Ближним Востоком и Индией. Страны Персидского залива приобретут в этом случае огромный рынок сбыта и перспективы для экономического развития после окончания эпохи нефти и газа. Индия же в свою очередь получит огромные инвестиции в инфраструктуру и укрепит энергетическую безопасность.
Прогноз 9: гиперзвуковое оружие спровоцирует новую гонку вооружений
Этим летом Китай провел испытания гиперзвуковых ракет, что стало неприятной новостью для американского военного руководства. Новый вид оружия рискует нарушить сложившийся статус-кво. Это может привести к резкому росту инвестиций в разработку нового оружия и, по сути, к возобновлению гонки вооружений.
Прогноз 10: ученые смогут продлить среднюю продолжительность жизни на 25 лет
Один из немногих благоприятных прогнозов датских аналитиков: они полагают, что предыдущие наработки ученых дадут возможность совершить в 2022-м году прорыв в области медицинских технологий.
Исследователи будут способны создавать «коктейль» из лечебных препаратов, которые позволят регулировать биологические процессы в организме на клеточном уровне. В результате ожидаемая продолжительность жизни может вырасти на 25 лет и более. В этом случае 80 лет станут «новыми 50».
Текст: Мария Агафонова, Константин Крылов
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