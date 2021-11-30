Мировые гиганты вроде Facebook и Microsoft создают метавселенные. Что это вообще такое? Как этим пользоваться?

Мировые IT-гиганты вроде Facebook (компания официально сменила название на Meta) и Microsoft взяли курс на создание метавселенных. Что это значит для обычного пользователя? «Собака.ru» поговорила с ведущим экспертом Microsoft в области искусственного интеллекта и машинного обучения, кандидатом физико-математических наук, доцентом НИУ ВШЭ Дмитрием Сошниковым о том, что такое метавселенная, как она развивается и когда мы сможем использовать ее в повседневной жизни.
В чем суть метавселенной?
Метавселенная — это более широкое и комплексное понятие, чем виртуальная реальность. Ее ключевая особенность заключается в слиянии цифрового и физического миров в рамках одной платформы, экосистемы. В этом пространстве у людей и объектов есть цифровые копии. Идея возникла еще несколько десятилетий назад в произведениях массовой культуры. Считается, что первое представление о метавселенной появилось в 1992-м году в научно-фантастическом романе Нила Стивенсона «Лавина» (эта же книга стала источником термина «аватар» — маски-воплощения людей в виртуальном мире).
Как она сейчас развивается?
В 2020-м году начался тренд на создание цифровых пространств, имитирующих жизненные ситуации и обстоятельства. Тогда метавселенная из развлекательной концепции превратилась в фактическую необходимость. В начале пандемии люди не могли друг с другом увидеться и, несмотря на телефонные и видеозвонки, полностью воссоздать реальное общение все же было непросто. И тогда ученые начали разрабатывать более иммерсивные инструменты. Например, французская компания La Vitre разрабатывает на основе облачной платформы Microsoft Azure «виртуальный телепорт» — это в человеческий рост экран, на котором отображается определенная удаленная локация. Решение позволяет создать отчетливое ощущение присутствия. При этом собеседники могут даже говорить на разных языках, речь автоматически переводится с одного языка на другой с помощью технологий искусственного интеллекта.
Актуальность метавселенной растет с каждым днем — это подтверждает интерес ряда компаний, включая Microsoft. При этом Microsoft впервые представила свою платформу взаимодействия в виртуальной и смешанной реальности Mesh еще в марте 2021-го года. Она позволяет создать у пользователей полное ощущение присутствия: например, с ее помощью туристические компании смогут передавать опыт путешествия, а архитектурные бюро — проектировать здания, создавая их виртуальные модели. Ключевым преимуществом разработки является то, что пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения на любом устройстве.
Как метавселенную можно использовать?
Обычно при упоминании понятия «метавселенная» первой ассоциацией является использование ее в игровой сфере. Однако сегодня по мере того, как мир становится более цифровым, появляется больше вариантов: от образования, ритейла и промышленности до иммерсивных представлений и мероприятий. Например, благодаря этой технологии есть возможность создавать цифровые двойники музеев или полные копии реальных производств, где можно проверять различные гипотезы.
Какие прототипы уже существуют?
Сейчас всем пользователям уже доступна предварительная версия Microsoft Mesh. Например, партнер Microsoft Ocean X вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном представили «голографическую лабораторию», созданную на основе Mesh, позволяющую ученым из любой точки мира совместно делать открытия. Также свой сценарий использования Mesh продемонстрировала компания Niantic (создатель Pokemon GO), представив демо Pokemon GO с использованием гарнитуры смешанной реальности Microsoft HoloLens 2.
Удаленное взаимодействие в VR можно опробовать уже сейчас в AltspaceVR — это социальная виртуальная платформа, где люди могут собираться и общаться не только в малых, но и больших группах, устраивать различные мероприятия. На своем примере могу сказать, что даже без VR-шлема это очень интересный опыт.
Что сейчас нам мешает погрузиться в метавселенную?
Первостепенно важно обеспечить равный доступ к когнитивным цифровым платформам, AR/VR-устройствам, новым видам контроллеров, позволяющим отображать действия пользователя в виртуальной реальности, сети 5G и новее, технологиям кибербезопасности и многое другое, а также сформировать базовые принципы этики как в случае с искусственным интеллектом.
Пока нет понимания, как организовать полное погружение в виртуальную реальность. Многие специалисты считают, что необходимы нейроинтерфейсы, позволяющие управлять происходящим лишь одной силой мысли. Однако сейчас эти технологии находятся лишь на начальном этапе развития. Если говорить о Microsoft Mesh for Teams — платформе для бизнеса с эффектом присутствия, где можно работать в общей виртуальной среде (при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами) — предварительная версия станет доступной в первой половине 2022-го года, а сама платформа Mesh уже существует в демо.
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