Мировые гиганты вроде Facebook и Microsoft создают метавселенные. Что это вообще такое? Как этим пользоваться?

Какие прототипы уже существуют?

Сейчас всем пользователям уже доступна предварительная версия Microsoft Mesh. Например, партнер Microsoft Ocean X вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном представили «голографическую лабораторию», созданную на основе Mesh, позволяющую ученым из любой точки мира совместно делать открытия. Также свой сценарий использования Mesh продемонстрировала компания Niantic (создатель Pokemon GO), представив демо Pokemon GO с использованием гарнитуры смешанной реальности Microsoft HoloLens 2.

Удаленное взаимодействие в VR можно опробовать уже сейчас в AltspaceVR — это социальная виртуальная платформа, где люди могут собираться и общаться не только в малых, но и больших группах, устраивать различные мероприятия. На своем примере могу сказать, что даже без VR-шлема это очень интересный опыт.