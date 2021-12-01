Для 75% работающих россиян не будут устраивать новогодние корпоративы

В опросе приняли участи более 5 тысяч человек. 75% участников исследования рассказали, что в их компании не будут устраивать новогодние праздники для сотрудников, только у 13% респондентов будут проводить корпоративы на работе. Еще 12% планируют самостоятельно устроить праздник.

Отмечается, что у 84% тех, кто все-таки собирается устраивать праздник с коллегами, он пройдет в очном формате, у 16% — в онлайн-формате.

Также 40% россиян готовы отказаться от корпоративов просто так, 36% променяют новогоднюю вечеринку на премию, еще 8% не пойдут на праздник с коллегами, но при условии, что сэкономленные деньги отправят на благотворительность. Совсем не готовы отказаться от новогодних корпоративов 16% опрошенных.

Напомним, бюджет россиян на празднование Нового года в этом году превысил допандемийный уровень. Больше всего потратить планируют москвичи и петербуржцы.