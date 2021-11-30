Как правильно взаимодействовать с людьми, имеющими тяжелую инвалидность? «Перспективы» выпустили пособие

Как рассказали «Собака.ru» в «Перспективах», пособие «Комфортное взаимодействие» адресовано в первую очередь сотрудникам и волонтерам государственных организаций и НКО. Несмотря на это, оно также будет полезно всем, кто хочет повысить уверенность в навыках общения с людьми, имеющими нарушения развития.

Внутри пособия можно найти ответы на вопросы о том, как строить коммуникацию со взрослыми людьми с инвалидностью, что такое принцип нормализации жизни, как организовать максимально верное и корректное физическое сопровождение и другие. Также пособие затрагивает общественно важные вопросы — например, почему важно не допускать сегрегации людей с нарушениями развития.

«Людям с тяжелыми формами инвалидности требуется постоянная помощь в передвижении, самообслуживании, общении, обучении. От объема и качества такой поддержки напрямую зависит степень их самостоятельности и социализации. Однако не стоит относиться к таким людям исключительно как к объектам для сострадания. У каждого, даже самого слабого, есть сильные стороны, которые можно активно использовать и развивать. Задача тех, кто находится рядом — предоставить человеку с нарушениями развития возможность проявлять активность, становиться самостоятельнее, оказывая ему оптимальное количество помощи, согласуясь с принципом "не меньше, чем необходимо, не больше, чем нужно"», — пишут авторы брошюры.