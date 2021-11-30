Как правильно взаимодействовать с людьми, имеющими тяжелую инвалидность? «Перспективы» выпустили пособие

Благотворительная организация «Перспективы» выпустила пособие о том, как правильно взаимодействовать с людьми, имеющими тяжелую инвалидность. Внутри можно найти ответы на вопросы о том, строить коммуникацию со взрослыми людьми с особенностями, что такое принцип нормализации жизни и другие.
Как рассказали «Собака.ru» в «Перспективах», пособие «Комфортное взаимодействие» адресовано в первую очередь сотрудникам и волонтерам государственных организаций и НКО. Несмотря на это, оно также будет полезно всем, кто хочет повысить уверенность в навыках общения с людьми, имеющими нарушения развития.
Внутри пособия можно найти ответы на вопросы о том, как строить коммуникацию со взрослыми людьми с инвалидностью, что такое принцип нормализации жизни, как организовать максимально верное и корректное физическое сопровождение и другие. Также пособие затрагивает общественно важные вопросы — например, почему важно не допускать сегрегации людей с нарушениями развития.
«Людям с тяжелыми формами инвалидности требуется постоянная помощь в передвижении, самообслуживании, общении, обучении. От объема и качества такой поддержки напрямую зависит степень их самостоятельности и социализации. Однако не стоит относиться к таким людям исключительно как к объектам для сострадания. У каждого, даже самого слабого, есть сильные стороны, которые можно активно использовать и развивать. Задача тех, кто находится рядом — предоставить человеку с нарушениями развития возможность проявлять активность, становиться самостоятельнее, оказывая ему оптимальное количество помощи, согласуясь с принципом "не меньше, чем необходимо, не больше, чем нужно"», — пишут авторы брошюры.
Благотворительная организация «Перспективы»
О том, почему необходимо пособие «Комфортное взаимодействие»:
Исторически сложилось так, что отношение к инвалидам, особенно ментальным, в нашей стране трудно назвать достойным. Но уже сегодня своими действиями мы можем менять это положение дел. Уход от сегрегации, включение людей с особенностями развития во все сферы нормальной жизни, отношение к ним как к равноценным членам общества, уважение и соблюдение их прав – базовые позиции, которые не должны подвергаться сомнению в здоровом социуме.
Многие стереотипы и заблуждения нашим обществом уже преодолены: ребята с тяжелой инвалидностью учатся в школах, о чем еще несколько лет назад можно было только мечтать, они становятся все более «видимыми». Но предстоит решить еще немало острых проблем. В частности, обучения и занятости молодых людей с тяжелой инвалидностью: ведь после того, как им исполняется 18 лет, общество буквально выталкивает их, не предлагая необходимой помощи.
Ознакомиться с пособием «Комфортное взаимодействие» можно по ссылке.
Напомним, ранее благотворительная организация «Перспективы» запустила новогоднюю акцию «Лично для тебя» в поддержку людей с тяжелой инвалидностью. В рамках нее собирают средства на подарки для подопечных организации из петербургских семей и интернатов.
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