«Перспективы» запустили новогоднюю акцию в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

На сайте акции можно найти каталог подарков, которые хотели бы получить подопечные «Перспектив». В нем более 500 позиций — это новогодние мечты ребят с тяжелой инвалидностью в интернатах и семьях Петербурга. Список разделен на несколько основных категорий, чтобы жертвователю было проще определиться с подарком. Пожертвовать деньги можно как на конкретную категорию подарков — электронику, игрушки, книги или одежду — так и в фонд в целом.

Благотворительная организация «Перспективы» Об акции «Лично для тебя»: Уже 25 лет мы — благотворительная организация «Перспективы» — поддерживаем и сопровождаем ребят с тяжелыми нарушениями. И знаем: как и каждому из нас, человеку с особенностями развития очень важно, чтобы подарок предназначался именно для него. Поэтому мы не собираем массово одинаковые новогодние игрушки или сладкие наборы. Акция «Лично для тебя» — это возможность подарить нашему подопечному то, о чем он мечтает. Вы можете присоединиться к акции, сделав любое посильное для вас пожертвование. На собранные средства мы приобретем персональные подарки для ребят с тяжелой инвалидностью из детского дома и взрослых интернатов Петербурга, а также для тех, кто живет в семьях. И эти подарки согреют их в Новый год теплом вашей чуткой души.

Благотворительная организация «Перспективы» появилась после того, как в 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжелым корпус детского дома-интерната в Павловске. Вместе с единомышленниками они стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями и эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими.