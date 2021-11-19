Опрос ВЦИОМ: 30% россиян не хотят вакцинироваться от COVID-19

По данным исследования, треть опрошенных (35%) уже вакцинировались, 31% сделали бы себе прививку российской вакциной. Еще 30% не стали бы вакцинироваться против COVID-19.

Также из опроса стало известно, что две трети граждан (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы и 69% среди жителей Петербурга). И около 27% россиян не согласны с этим утверждением.

А еще выяснилось, что почти 64% опрошенных опасаются, что они или их близкие могут заболеть коронавирусом, 14% уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких, 13% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, и только 6% пока не задумывались над этим вопросом.

Ранее сообщалось, что ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.