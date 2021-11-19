Россияне назвали способы повысить свою работоспособность

В топ-3 привычек россиян, которые способствуют росту работоспособности, входят организованность (21%), занятия спортом и ведение здорового образа жизни (15%), а также достаточное количество сна ежедневно (13%). 12% считают, что на повышении работоспособности положительно сказывается привычка доводить начатое до конца, 11% — трудолюбие, 8% — ответственный подход к делу.

5% уверяют, что как ничто другое на работоспособность влияет привычка к высокому уровню дохода. Еще 5% — внимательный подход ко всему. 4% назвали полезной привычку относиться ко всему с оптимизмом. По 3% уверены, что работоспособность растет у тех, кто привык не нервничать по пустякам, быть активным, коммуникабельным и любит учиться.

Как отмечают аналитики сервиса SuperJob, который провел исследование, женщины значительно чаще мужчин говорили о взаимосвязи работоспособности и самодисциплины, а также ответственного подхода к делу. Всего в опросе приняли 1 600 респондентов из 394 городов России.

Напомним, ранее стало известно, что перенесенный коронавирус повлиял на продуктивность жителей Петербурга. Почти половина жителей города из числа переболевших COVID-19 заметили общее снижение своей работоспособности. Что делать, если COVID-19 ушел, а его последствия в виде быстрой утомляемости, потери обоняния и спонтанного кашля остались?​ Личным опытом делятся герои «Собака.ru»: после коронавирусной инфекции петербургские рестораторы и предприниматели вплотную занялись восстановлением с врачами.