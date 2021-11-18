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Семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Но с одним условием

В Госдуме приняли в третьем, окончательном, чтении закон, по которому семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья, но при условии, если они потратят деньги на покупку нового. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий», — говорится на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон будет иметь обратную силу. «Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года», — сказал он.

Также от НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые выдавали в качестве мер господдержки, связанной с пандемией коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей. А МРОТ до 13 890 рублей в месяц.

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