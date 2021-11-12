Почти треть россиян выступили за введение обязательной вакцинации. Это в 2 раза больше, чем полгода назад

Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса горожан старше 60 лет и студентов, проходящих практику. Однако петербуржцы не одобряют это решение: против обязательной вакцинации пожилых людей выступил 51% жителей города, студентов — 55%. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

«Судя по комментариям, опрошенные не уверены в действенности и безопасности имеющихся вакцин, а также озабочены нарушением гражданских прав населения. Напротив, согласны с Натальей Башкетовой относительно вакцинации пенсионеров 27% жителей Северной столицы, относительно студентов на практике — 28%. По их мнению, высокие показатели госпитализации и смертности от COVID-19 фактически не оставляют властям выбора», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Противников мер, введенных главным санитарным врачом Петербурга, намного больше среди тех, кто еще не сделал прививку, а сторонников — среди вакцинированных. Кроме того, обязательную вакцинацию пожилых людей чаще других поддерживают сами петербуржцы старше 60 лет (41%), а студентов-практикантов — мужчины (32% против 23% среди женщин).

На вопрос о том, нужно ли сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех россиян старше 60 лет, отрицательно отвечают 44% граждан страны, положительно — 28%. При этом пожилые россияне вдвое чаще, чем молодежь, готовы согласиться с распространением опыта Петербурга на всю страны — 46% среди респондентов старше 60 лет против 20% среди тех, кто моложе 34.

Идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, на сегодняшний день одобряет 37% россиян — это больше, чем когда-либо ранее (19% в мае, 23% в июне и 28% в июле 2021 года). 46% не одобряет таких мер. Тех, кто согласен с необходимостью проведения тотальной обязательной вакцинации, больше среди мужчин (41% против 34% среди женщин).