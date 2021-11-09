Против телеканала ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра»

Дело возбудили по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование по данному факту, также копию обращения направили в Роскомнадзор.

Напомним, 3 ноября в эфире ТНТ показали поцелуй комиков из команды «Камызяки» Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые по сюжету играли невесту и жениха. После показа шоу уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить «Игру». А почти через месяц стало известно, что руководство телеканала приостановило выпуск шоу «Игра» на неопределенный срок.

Напомним, на телеканал «Муз-ТВ» составили административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Нарушения выявили во время трансляции мероприятия «Премия «Муз-ТВ» 20/21. Начало света». Независимая экспертиза записи это подтвердила. На ее основании также Роскомнадзор вынес официальное письменное предупреждение редакции и учредителю телеканала