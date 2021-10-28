На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде. Каналу грозит приостановка работы

На телеканал «Муз-ТВ» составили административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». На карточку дела в Басманном суде 28 октября обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».
За что именно составлен протокол, неизвестно. Представители телеканала ответили, что «не могут ничего сказать» по этому поводу. Дело зарегистрировали больше месяца назад, заседание по нему пройдет 17 ноября в 9.00. Если канал проиграет суд, то ему грозит штраф в 1 млн рублей или приостановка работы на 90 дней.
Проверить эфир премии «Муз-ТВ» на гей-пропаганду Роскомнадзор грозился еще 8 июня. Тогда на мероприятие блогер Игорь Синяк прибыл в платье, тактокер Даня Милохин облачился в костюм, который наполовину состоял из платья, а певец Филипп Киркоров приехал на украшенном цветами белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном (Дава).
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