«Авторки» и «блогерки»: каждый третий петербуржец положительно относится к феминитивам в русском языке

О существовании феминитивов знают 91% опрошенных, 9% услышали их впервые. Об этом следует из данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, пишет «Деловой Петербург». Подобные слова используют 38% респондентов, 22% делают это только в кругу друзей, а вот 15% употребляют при любых обстоятельствах, еще 1% — в письменной форме.

Чуть более трети (32%) жителей Петербурга категорически отрицают право феминитивов на существование. Однако больше половины опрошенных (55%) считают, что допустимо использовать феминитивы в разговорной речи, каждый третий (29%) — в художественной литературе, каждый пятый — в СМИ, а каждый четвертый — даже в официально-деловой речи (24%).

Оказалось, что женщины лучше мужчин относятся к феминитивам (30% и 15% соответственно). Достаточно лояльно на подобные изменения в языке смотрят ученые и начинающие специалисты. Хуже отношения у рекрутеров, банковских служащих и работники транспортной сферы.

Напомним, петербургские ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь русского языка коронавирусной эпохи. Документ из 550 страниц опубликован на сайте учреждения, он содержит 3,5 тысячи слов и словосочетаний.