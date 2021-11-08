Цены на еду во всем мире достигли своего максимума — впервые с июля 2011 года

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций, общий индекс цен на еду в мире на сегодняшний день достигает максимума за последние 10 лет и составляет 133,2 пункта. Это на 3,9 пункта (3,0%) выше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) выше показателя октября 2020 года.

Зерновые подорожали на 3,2% с сентября и на 22,4% — с прошлого года. Росту цен способствует ограниченное экспортное предложение на мировых рынках в результате более низкого, чем ожидалось, урожая в главных странах‑экспортерах — особенно в Канаде, Российской Федерации и США.

В октябре среднее значение индекса цен на молочную продукцию составило 120,7 пункта, что на 2,6 пункта (2,2%) выше сентябрьского показателя и на 16,2 пункта (15,5%) — 2020 года. «Под влиянием активного мирового импортного спроса и стремления покупателей обеспечить наращивание запасов второй месяц подряд продолжался резкий рост котировок мировых цен на сливочное масло, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко», — отмечают в организации. Молочная продукция может подорожать и в России, о чем ранее предупредили в Минсельхозе.

Дешевеет только мясо — среднее значение индекса цен на него в октябре составило 112,1 пункта, что на 0,7% ниже сентябрьского показателя. За минувший месяц мировые котировки свинины упали главным образом в силу сокращения закупок Китая. Также упали цены на говядину — в связи с резким снижением котировок мяса, поставляемого из Бразилии. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире.

Напомним, ранее стало известно, что цены на продукты питания в августе 2021 года выросли на 33% — сейчас они стоят больше, чем когда-либо за последние 60 лет. Основной причиной роста стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса, также рекордному подорожанию поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке.