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Исследование: россияне считают абьюзом давление на работе, связанное с вакцинацией

Россияне начали чаще жаловаться на абьюз со стороны руководителей на работе. Они начали причислять к проявлениям злоупотребления властью давление из-за вакцинации от COVID-19, следует из исследования сервиса SuperJob.

Источник: Shutterstock

В опросе участвовали 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт работы. Так, 29% россиян назвали абьюзом ситуации, нарушающие Трудовой Кодекс РФ, еще 15% связывают с абьюзом злоупотребление властью.  К проявлениям абьюза стали относить и давление на сотрудников касательно вакцинации от коронавируса.

С абьюзом со стороны руководства сталкивались 36% респондентов, в 2019 году — 31%. При этом в исследовании уточняется, что по сравнению с 2019 годом россияне реже рассказывают о фактах унижения и оскорблений, но чаще — об угрозах и общении на повышенных тонах. От психологического насилия чаще страдают мужчины, чем женщины (39 и 32% соответственно). 

Напомним, после перехода на «удаленку» нагрузка на работе выросла у более чем 40% россиян. При этом треть граждан отметили, что стали чувствовать себя более комфортно, начав работать из дома.

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