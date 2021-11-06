Исследование: россияне считают абьюзом давление на работе, связанное с вакцинацией

В опросе участвовали 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт работы. Так, 29% россиян назвали абьюзом ситуации, нарушающие Трудовой Кодекс РФ, еще 15% связывают с абьюзом злоупотребление властью. К проявлениям абьюза стали относить и давление на сотрудников касательно вакцинации от коронавируса.

С абьюзом со стороны руководства сталкивались 36% респондентов, в 2019 году — 31%. При этом в исследовании уточняется, что по сравнению с 2019 годом россияне реже рассказывают о фактах унижения и оскорблений, но чаще — об угрозах и общении на повышенных тонах. От психологического насилия чаще страдают мужчины, чем женщины (39 и 32% соответственно).