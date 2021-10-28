По данным «Лаборатории Касперского», у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% — значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем когда они работают в офисе.

29% россиян стали чувствовать себя более комфортно после перехода на «удаленку». А вот доля людей, которые испытали дискомфорт из-за оторванности от коллег, довольно значительна: 39% стали больше уставать, а 32% стали чувствовать себя более тревожно.

«Удаленный формат работы связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT — не одобренных компанией сервисов. Вот почему очень важно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников и помогать им вырабатывать навыки безопасного поведения в сети», — приводит ТАСС слова представителя направления Kaspersky Security Awareness Елены Молчановой.