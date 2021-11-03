Минсельхоз предупредил о возможном подорожании молочных продуктов в России

Из-за себестоимости производства и дополнительных затрат в России могут подорожать молочные продукты. Об этом предупредило Министерство сельского хозяйства.
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Свой прогноз Минсельхоз направил в правительство в рамках доклада «О ценах производителей», в котором молочная продукция — единственная категория с предполагаемым подорожанием. Как пишут «Известия», на рост цен влияют увеличение себестоимости производства — в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.
По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 рубля за килограмм (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 рубля (7,9%), сливочного масла — 526,3 рубля (5,9%), сыров — 391,5 рублей за килограмм (4,1%).
«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», — отмечено в докладе.
Напомним, ранее производители гречи, овсянки и хлопьев предупредили о росте цен на свою продукцию. Стоимость круп может возрасти уже с 4 ноября сразу на 10-20% из-за существенного и продолжающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры.
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