Российские компании отмечают падение эффективности труда из-за перевода на «удаленку»

Согласно опросу «Ростелекома», в котором участвовали порядка 100 представителей организаций из разных отраслей экономики, почти половина работодателей в России обеспокоены эффективностью «удаленки». Они отмечают, что второй год подряд растет число сотрудников, решивших уволиться из-за эмоционального выгорания, а также указывают на падение эффективности труда — об этом говорят представители каждой пятой компании.

«Обновляется состав, потому что люди уходят. Увольняются по простым причинам: говорят, что устали, хотят отдохнуть, работать в таких условиях больше не могут. Самый основной фактор, наверное, в том, что у людей, домохозяйств стало еще меньше денег, и фактически они не могут пользоваться юридическими услугами так, как это было даже два года назад. Многие просто решают поменять вид деятельности и попробовать что-то новое», — приводит «Коммерсантъ» слова генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

Несмотря на это, работодатели не спешат менять методику оценки труда. В частности, они не готовы использовать специальные программы мониторинга активности сотрудников. Кроме того, почти треть российских нанимателей вообще не оценивает эффективность работы на дому.

Напомним, ранее опрос «Лаборатории Касперского» показал, у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% — значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем когда они работают в офисе.