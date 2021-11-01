Глава СК потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Также Бастрыкин предложил кодифицировать миграционное законодательство, отметив, что сейчас миграцию регулируют «уже сотни нормативных актов», и это «многоплановая и довольно запутанная структура».

В новом нормативном акте он высказался о том, чтобы «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью и четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля», а также ввести обязательную геномную регистрацию.

С 2008 года по закону в России образцы ДНК должны сдать все осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Свою инициативу глава СК объяснил ростом, «грубых нарушений общественного порядка, массовыми драками» с участием приезжих мигрантов. Он рассказал, что за первое полугодие 2021 года в России расследовали почти 19 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, — на две тысячи больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По словам Бастрыкина такие меры позволят ужесточить контроль над миграционными процессами: это создаст дополнительный барьер, который не позволит проникнуть на российский рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — успешнее раскрывать совершенные ими преступления.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны.