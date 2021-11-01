Летом 2020 года Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в соцсетях. По мнению правоохранителей, она «умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела», тем самым унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих.

Против девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — оскорбление чувств верующих. В ходе судебного процесса были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами».

«Волковой предъявлено обвинение. Вину она признала, раскаялась. Против меры не возражала. Пояснила, что зарабатывает «шугарингом и бровями», иногда имеет 15 000 рублей в месяц, иногда 100 000 рублей, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в СПб приехала после майдана. Следователь ходатайство поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал. Доводы следствия предположительны», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.