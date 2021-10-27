Петербуржец решил увековечить свою личность и повесил в Эрмитаже собственный портрет. Правда, пробыл он на стене недолго

Писатель Кирилл Смородин поделился, что недавно гулял по музею, видел много портретов известных, выдающихся, легендарных людей, но не находил изображения себя. Ради шутки он решил «исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь».

«И теперь мой скромный портрет находится на своем месте», — подписал пост в своем Instagram Кирилл Смородин.

Также Смородин выложил несколько снимков возле картины, на которых видны посетители Эрмитажа. Удалось в том числе запечатлеть реакцию посетителей, недоумевающих, откуда появилась в зале эта фотография. Некоторые, возможно, даже приняли портрет писателя за настоящий экспонат.

Лишняя картина провисела в Военной галерее недолго — ее сняли служительницы Эрмитажа. Позднее Кирилл Смородин удалил и свой пост из-за критики пользователей.