На Землю движется огромное облако плазмы. Оно принесет сильнейшие магнитные бури

«Произошедшая вспышка [на Солнце] является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что… с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», — отмечают в лаборатории.

Ученые считают, что первый контакт с магнитным полем Земли произойдет в десять утра по московскому времени 30 октября. Планета будет подвержена действиям магнитной бури на протяжении двух суток. Из-за этого возможны проблемы с радиосвязью и спутниковой навигацией. Также под угрозой находятся космические аппараты — их может сносить с орбиты волнами солнечной плазмы.

Но есть и плюсы: россияне смогут наблюдать полярное сияние на широтах до 55–60 градусов. В этом случае Петербург удачно расположен для наблюдения за подобным явлением.

Напомним, петербуржец заснял северное сияние из окна дома на Парашютной улице в Приморском районе. Запечатлеть природное явление не помешали даже облака.