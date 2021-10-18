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Видео дня: над Приморским районом заметили и засняли северное сияние

В ночь на понедельник, 18 октября петербуржец заснял северное сияние из окна дома на Парашютной улице в Приморском районе. Запечатлеть природное явление не помешали даже облака.

Фотограф Алексей Лем успел заснять на видео с зеленым сиянием из окна многоэтажки жилого комплекса «Чистое небо» на Парашютной улице в Приморском районе. Он поделился своей работой в telegram-канале «Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО». Несмотря на неблагоприятные погодные условия для «ловли» северного сияния, Лему удалось пробиться через облака и дождь и заснять небесную красоту.

Напомним, в Ленинградской области в ночь с 17 на 18 сентября заметили не совсем обычное северное сияние. Через облака удалось запечатлеть на видео природное явление и получилось что-то невероятное.

А еще охота за северным сиянием — дело нелегкое. Своими лайфхаками поделились фотографы. Вот где чаще всего можно встретить свечение под Петербургом, как его «ловить» и с какими сложностями можно столкнуться.

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