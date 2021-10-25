Технологию по предотвращению «колумбайна» в школах разработала компания NtechLab. Как пишет «Коммерсантъ», площадкой для тестирования стала Самара. В том районе города, где находится школа, будут установлены видеокамеры, которые смогут выявлять людей, несущих оружие. Как только камера зафиксирует потенциального стрелка, она подаст сигнал на пульт охранника в школу. В случае, если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — отмечают в NtechLab.

Как считают эксперты, реализовать проект реально, но сложно — могут возникнуть организационные сложности по части интеграции решения коммерческой компании в информационный контур МВД. «Необходимы камеры с высоким разрешением. К тому же нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан, а для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — говорит директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов.

Исполнительный директор Artezio Павел Адылин также отмечает: сложность заключается в том, что нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое, как правило, открыто не носят. «Было бы правильнее выявлять людей, которые ведут себя нехарактерно: оборачиваются, нервничают, несут тяжелые сумки», — добавляет технический директор компании «Системы компьютерного зрения» Михаил Смирнов.