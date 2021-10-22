Производители колбасы и сосисок предупредили о росте цен на 7—20% в ближайшее время

О росте цен сообщили более 10 крупнейших производителей мясной продукции, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Они пояснили, что это происходит из-за подорожания сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и ряда других причин. Крупные торговые сети пытаются влиять на изменения цен и делать это постепенно.

В Минсельхозе пояснили, что на мясокомбинатах растут издержки. В ведомстве заявили, что в качестве поддержки бизнеса ввели в 2021 году плавающую экспортную пошлину на зерно, а для животноводческих предприятий дополнительно выделят 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Также эксперты отмечают, что покупатели стали отдавать предпочтения более дешевым видам мяса. А если цены еще вырастут, то россияне и вовсе сократить его потребление.

Напомним, в России рекордно поднялась цена на овсяные хлопья в розницу. Стоимость 1 кг крупы перевалил за 80 рублей. Такой показатель зафиксировали в Росстате впервые за всю историю наблюдений с 2000 года.