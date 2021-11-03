Петербурженка создала «инстаграм-памятник» великим женщинам. Вот 5 деятельниц, о которых важно помнить

Как появилась идея?

Мне 23 года. Учусь в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна на 4 курсе факультета дизайна рекламы. В этом году защищаю диплом — пишу и оформляю книгу о художницах. Уже четвертый год занимаюсь изучением гендерной истории России, поскольку мне кажется важным исследовать традиции и считать себя их частью. Я сделала несколько проектов на эту тему: курировала выставку плакатов о женщинах и проект «Феминистский календарь». За это время поняла, что в нашей стране очень странное отношение к собственному наследию. Полагаю, что этому способствует нескончаемо тяжелый политический фон. Мы не уделяем пристального внимания изучению биографий великих женщин.

Во время участия в недавней акции, посвященной женской истории, несвязанной с насилием и завоеваниями, поняла, что настал тот самый момент, когда я готова сделать собственный проект на эту тему — «Присутствие».