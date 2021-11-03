Петербурженка создала «инстаграм-памятник» великим женщинам. Вот 5 деятельниц, о которых важно помнить

В конце сентября Полина Титова запустила проект «Присутствие», рассказывающий о российских женщинах, совершивших прорывы в научной, социальной и других сферах жизни страны. «Собака.ru» поговорила с фемактивисткой об инициативе и попросила назвать пять петербурженок, чьи имена важно помнить.
Как появилась идея?
Мне 23 года. Учусь в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна на 4 курсе факультета дизайна рекламы. В этом году защищаю диплом — пишу и оформляю книгу о художницах. Уже четвертый год занимаюсь изучением гендерной истории России, поскольку мне кажется важным исследовать традиции и считать себя их частью. Я сделала несколько проектов на эту тему: курировала выставку плакатов о женщинах и проект «Феминистский календарь». За это время поняла, что в нашей стране очень странное отношение к собственному наследию. Полагаю, что этому способствует нескончаемо тяжелый политический фон. Мы не уделяем пристального внимания изучению биографий великих женщин.
Во время участия в недавней акции, посвященной женской истории, несвязанной с насилием и завоеваниями, поняла, что настал тот самый момент, когда я готова сделать собственный проект на эту тему — «Присутствие».
О проекте
В конце сентября завела страницу в Instagram, где публикую заметки о гендерной истории. Цель проекта — почтить память великих женщин, найти вдохновение и поддержку. Во время подготовки материалов опираюсь на российских и зарубежных исследовательниц, среди которых Ирина Юкина и Наталья Пушкарева.
О великих женщинах
Авдотья Панаева
Русская писательница и мемуаристка была хозяйкой самого известного петербургского литературного салона-редакции журнала «Современник». Именно здесь вышли ее самые известные произведения — повесть «Семейство Тальниковых», роман «Мелочи жизни» и «Женская доля».
Долгое время была сожительницей Некрасова, занималась организационными и дипломатическими вопросами журнала, вела переговоры с цензорами. Обладала не меньшим влиянием в издании, чем Белинский или Добролюбов. Авдотья Яковлеевна много писала, но под псевдонимом Станицкий.
Елизавета Нарышкина
Елизавета Нарышкина стала председательницей «Дамского благотворительного тюремного комитета». Учреждение содержало ясли для грудных детей, приют для малолетних девочек, убежище-мастерскую для освобожденных из заключения взрослых женщин, богодельню. Особое внимание здесь уделялось патронажу над семьями заключенных и выпущенных на свободу. По ходатайству комитета было открыто отдельное помещение для женщин в полицейском доме, таким образом, он добился изолированных камер для женщин-арестанток.
Мария Безобразова
Мария Безобразова стала первой женщиной-доктором философии, организатором Женского взаимно-благотворительного общества и автором журналов «Женское дело», «На помощь матерям».
Участница женского движения, вернувшись в Россию после обучения в Берне, опубликовала свой первый сборник статей «Философские этюды». Именно ей принадлежит идея создания Философского общества, но довольно скоро ее имя как инициатора и организатора перестало упоминаться.
Мария Тенишева
Мария Тенишева обучалась в училище Академии Штиглица, а после — уехала в Париж и стала профессиональной певицей. Одновременно занималась рисованием и живописью. В 1890-е годы открыла Тенишевскую студию живописи. В последствии там обучалось множество талантливых людей, в числе которых Иван Билибин.
В селе Бежице, где ее муж владел заводом, Мария открыла несколько учебных заведений и народную столовую. А в селе Талашкино — художественные мастерские, куда приезжали Репин, Бенуа, Врубель, Рерих.
Общественная деятельница субсидировала издание журнала «Мир искусства», материально поддерживала Александра Бенуа, Сергея Дягилева и других.
Мария Цебрикова
Мария Константиновна в 25 лет отказалась от замужества по расчету и переехала в Петербург. Начиная с детской литературы, Цебрикова со временем пришла к литературной критике. Долгое время была одним из ведущих авторов «Отечественных записок», где публиковала разборы книжных новинок, а также статьи о женском образовании и женском вопросе.
В 1889-м году предприняла правозащитную акцию — вывезла в Париж в коробке с двойным дном дневники ссыльных и другие материалы с описанием нечеловеческих условий, в которых содержались ссыльные и политзаключенные в Сибири.
О будущем
Сейчас к проекту подключилась девушка, которая готова вместе со мной писать тексты. Будем и дальше публиковать заметки, библиографические очерки, эссе. В скором времени планируем устраивать мероприятия, выпускать печатные материалы (например, зины и календари). Но самая большая цель — открыть Музей женской истории в Петербурге. Мне бы хотелось, чтобы это место объединяло в себе коворкинг, феминистскую библиотеку, лекционные пространства и выставочные залы, где размещались бы как временные экспозиции узкой направленности, так постоянные. Надеюсь, что однажды это осуществлю.
При подготовке материала о пяти петербурженках Полина Титова пользовалась книгой Ирины Юкиной и Юлии Гусевой «Женский Петербург».
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