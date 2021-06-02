5 великих женщин-изобретательниц, имена которых мы забыли (а зря!)

Мы привыкли думать, что все главные открытия в мире совершались мужчинами. Но все чаще становится известно о случаях, когда имена великих изобретательниц забывались или заменялись на имена их мужчин-коллег. 4-6 июня в пространстве «Севкабель Порт» пройдет выставка «Видимость. Почему мы не знаем великих женщин». На ней будут представлены работы 27 современных художниц, пройдут лекции и перфомансы. Специально для «Собака.ru» организаторы выставки рассказывают о пяти изобретательницах, достижения которых оказали огромное влияние на мир, в котором мы живем.
Зинаида Ермольева (1897-1974)
Первая женщина-микробиолог, эпидемиолог и создательница антибиотиков в СССР
Зинаида Ермольева со второго курса занималась исследованием биохимии микробов, в 1922 году открыла светящийся холероподобный вибрион. Она провела опыты на себе — выпила раствор вибриона, заразила себя и выздоровела после болезни. Ее работа помогла предотвратить несколько эпидемий. Она полгода жила в осажденном Сталинграде, где наладила производство холерного бактериофага. В Афганистане изобрела препарат, который предотвратил эпидемию холеры, был эффективен против дифтерии и брюшного тифа. За его создание Ермольева получила звание профессора.
Первой в СССР совместно с коллегой Тамарой Балезиной получила антибиотик (пенициллин-крустозин ВИЭМ) и наладила его фабричное производство. Во время Второй мировой войны этот доступный препарат спасал солдат от заражения крови.
В 1943 году получила премию за разработку нового метода быстрой диагностики и фагопрофилактики и передала ее Фонду обороны страны. На эти деньги был построен истребитель с надписью «Зинаида Ермольева».
Возглавляла отдел биохимии микробов, Институт биологической профилактики инфекций, отдел экспериментальной терапии, кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Хеди Ламарр (1914 - 2000)
Разработала принципы шифрования связи для постоянных незакрытых каналов связи, эта технология лежит в основе систем Wi-Fi, bluetooth, GPS
Слава изобретательницы пришла к звезде классического Голливудского кино под конец жизни. В 19-летнем возрасте ее, уже снявшуюся в нескольких фильмах, выдали замуж за миллионера Фрица Мандла, владельца оружейных заводов. Он возил ее на предприятия и производственные совещания, чтобы хвастать красавицей-женой. Она же, имевшая некоторые знания в математике, внимательно слушала и старалась вникать в суть разговоров. Среди прочего, она запомнила, что враги могут перехватить сигнал запуска торпед или даже перенаправить его на другую цель.
17 сентября 1940 года Хеди Ламарр услышала по радио, что немецкие войска потопили эвакуационный корабль и решила непременно внести свой вклад в борьбу с фашизмом. Ей в голову пришла идея — нужно все время менять частоту случайным образом в широком диапазоне, синхронизировав передатчик и приемник.
В 1942 году Хеди совместно с Джорджем Антейлом запатентовала систему дистанционного управления торпедами, включающую технологию передачи ложных сигналов на разных частотах, и передала правительству, отказавшись от отчислений. Теперь можно было использовать секретный ключ для быстрого изменения каналов передачи информации. В ВМС США пытались осуществить замысел изобретателей на практике, но механическое управление с помощью перфоленты оказалось слишком сложным. Патент был засекречен и убран в стол на долгие годы.
В 1957 году военные инженеры снова начали экспериментировать с идеей «Системы секретных сообщений». А в 1980-х Пентагон рассекретил ряд патентов, в том числе и этот — и он стал доступен для гражданского применения. Изобретение Ламарр стало основой для создания метода передачи информации по радио, называемого FHSS. А FHSS, в свою очередь, лег в основу множества беспроводных технологий — GPS, Bluetooth и Wi-FI. 9 ноября, в день рождения Хеди Ламарр, в немецкоязычных странах празднуют День изобретателя.
Грейс Хоппер (1906-1992)
Разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования и развила концепцию машинно-независимых языков программирования
В 28 лет Хоппер стала доктором математических наук и преподавала математику в университете. Все изменилось с началом второй мировой войны — она по своему желанию принесла присягу и попала в бюро артиллерийских вычислительных проектов при Гарвардском университете. Там она познакомилась с первым компьютером Мark I. Он мог хранить в памяти 72 числа, делать три операции сложения или вычитания за секунду и весил четыре с половиной тонны. Для второго компьютера UNIVAC I Грейс Хоппер написала первый в мире компилятор A-0. Она совершила важнейшее открытие в вычислительной технике, теперь можно было писать программу на своем языке, а компилятор превращал текст в машинный код. Также она создала FLOWMATIC — первый в мире язык программирования, состоящий из слов английского языка. Самый известный язык, созданный Грейс Хоппер, назывался COBOL. Он поддерживался и развивался в течение сорока лет, изменения вносились вплоть до 2002 года.
Стефани Кволек (1923-2014)
Изобретательница кевлара
Стефани Кволек была химиком, но всегда мечтала стать врачом и, чтобы накопить на свою мечту, устроилась на подработку в химическую компанию. И именно там в 1965 году она изобрела кевлар — легкое и прочное волокно (прочнее стали в пять раз).
Своим открытием Стефани спасла миллионы жизней. Материал применяется для изготовления защитного снаряжения, бронежилетов, шин, используется в конструкции подвесных мостов, мобильных телефонов, для изготовления домашних перчаток и в авиационной промышленности.
Патрисия Бат (1942-2019)
Изобретательница лазера для лечения катаракты
Патрисия Бат стала первой женщиной-афроамериканкой, окончившей ординатуру по офтальмологии и получившей медицинский патент. Еще во время стажировки она заметила, что в клинике Гарлема 50% пациентов были слепыми, в то время как в Колумбии было очень мало слепых пациентов. Это наблюдение легло в основу исследования, которое подтвердило, что слепота случается чаще у афроамериканцев, чем у представителей других рас. Она пришла к выводу, что высокое распространение слепоты среди чернокожих обусловлено отсутствием доступа к офтальмологической помощи, и предложила новую дисциплину, известную как общественная офтальмология, которая сейчас распространена во всем мире
В 1986 году Патрисия изобрела зонд Laserphaco для менее болезненного и более точного лечения катаракты, с его помощью она смогла помочь вернуть зрение многим людям. Самым ярким и значимым событием своей жизнь Патрисия считала случай, когда она смогла вернуть зрение женщине, которая не видела 30 лет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.