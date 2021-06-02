5 великих женщин-изобретательниц, имена которых мы забыли (а зря!)

Хеди Ламарр (1914 - 2000)

Разработала принципы шифрования связи для постоянных незакрытых каналов связи, эта технология лежит в основе систем Wi-Fi, bluetooth, GPS

Слава изобретательницы пришла к звезде классического Голливудского кино под конец жизни. В 19-летнем возрасте ее, уже снявшуюся в нескольких фильмах, выдали замуж за миллионера Фрица Мандла, владельца оружейных заводов. Он возил ее на предприятия и производственные совещания, чтобы хвастать красавицей-женой. Она же, имевшая некоторые знания в математике, внимательно слушала и старалась вникать в суть разговоров. Среди прочего, она запомнила, что враги могут перехватить сигнал запуска торпед или даже перенаправить его на другую цель.

17 сентября 1940 года Хеди Ламарр услышала по радио, что немецкие войска потопили эвакуационный корабль и решила непременно внести свой вклад в борьбу с фашизмом. Ей в голову пришла идея — нужно все время менять частоту случайным образом в широком диапазоне, синхронизировав передатчик и приемник.

В 1942 году Хеди совместно с Джорджем Антейлом запатентовала систему дистанционного управления торпедами, включающую технологию передачи ложных сигналов на разных частотах, и передала правительству, отказавшись от отчислений. Теперь можно было использовать секретный ключ для быстрого изменения каналов передачи информации. В ВМС США пытались осуществить замысел изобретателей на практике, но механическое управление с помощью перфоленты оказалось слишком сложным. Патент был засекречен и убран в стол на долгие годы.

В 1957 году военные инженеры снова начали экспериментировать с идеей «Системы секретных сообщений». А в 1980-х Пентагон рассекретил ряд патентов, в том числе и этот — и он стал доступен для гражданского применения. Изобретение Ламарр стало основой для создания метода передачи информации по радио, называемого FHSS. А FHSS, в свою очередь, лег в основу множества беспроводных технологий — GPS, Bluetooth и Wi-FI. 9 ноября, в день рождения Хеди Ламарр, в немецкоязычных странах празднуют День изобретателя.