Власти Петербурга начнут следить за передвижениями горожан через их сим-карты

Как пишет «Фонтанка», электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях петербуржцев уже разместил на сайте госзакупок «Городской мониторинговый центр». Выбранный Смольным подрядчик будет получать эти данные и передавать их в профильные учреждения.

Подведомственное городскому комитету по информатизации и связи учреждение планирует анализировать данные мобильных операторов, чтобы знать о численности рабочего населения, месте проживания и работы, а также отслеживать динамику перемещения людей между районами. Властям Петербурга также станут известны пол, возраст и примерный доход петербуржцев.

Но следить будут не только за петербуржцами, собирать информацию будут и по туристам — власти рассчитывают отслеживать их количество и траты для усовершенствования туристической среды. Сбор данных позволит производить профилактику преступлений за счет усовершенствования системы «Безопасный город», отмечается в техзадании. Данные также будут передавать в органы власти для улучшения управления городом — в частности, транспортом.

Начальная максимальная цена контракта составляет 35,2 миллиона рублей, заявки принимаются до 12 октября. Оказание услуг осуществляется в два этапа. Первый — с момента заключения контракта, но не ранее 1 ноября. Второй — с 1 по 31 декабря 2021 года.