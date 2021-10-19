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В России появятся экзамен для чиновников по киберграмотности

Российских чиновников будут обучать киберграмотности, а после курсов для них будут предусмотрены экзамены. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, пишет РИА Новости.

Фото: Shutterstock.com

 

Шойтов также заявил, что Минцифры ведет работу по повышению киберграмотности. На следующий год у ведомства запланировано две программы обучения. Одна для широкого спектра населения, начиная от пяти лет и заканчивая старшим поколением. А вторая направлена на чиновников. Для них предусмотрено обучение, портал для самообучения и тестирования.

Шойтов на пленарной секции «Глобальная цифровизация и национальная безопасность» в рамках международной выставки Interpolitex отметил, что для чиновников будут предусмотрены экзамен по кибербезопасности, они будут проходить в виде тестов.

Согласно данным Сбербанка, большинство тех, кто стал жертвами телефонных мошенников, это люди в возрасте от 35 до 40 лет. А год назад это были россияне старше 60 лет.

Напомним, компания Google автоматически переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей. Также это коснется 2 млн авторов на YouTube.

 

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