В России появятся экзамен для чиновников по киберграмотности

Шойтов также заявил, что Минцифры ведет работу по повышению киберграмотности. На следующий год у ведомства запланировано две программы обучения. Одна для широкого спектра населения, начиная от пяти лет и заканчивая старшим поколением. А вторая направлена на чиновников. Для них предусмотрено обучение, портал для самообучения и тестирования.

Шойтов на пленарной секции «Глобальная цифровизация и национальная безопасность» в рамках международной выставки Interpolitex отметил, что для чиновников будут предусмотрены экзамен по кибербезопасности, они будут проходить в виде тестов.

Согласно данным Сбербанка, большинство тех, кто стал жертвами телефонных мошенников, это люди в возрасте от 35 до 40 лет. А год назад это были россияне старше 60 лет.

Напомним, компания Google автоматически переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей. Также это коснется 2 млн авторов на YouTube.