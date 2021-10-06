Google автоматически переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей до конца года

При входе в аккаунт на любой из сервисов Google пользователю предложат подтвердить личность с помощью другого авторизованного устройства. Так, чтобы проверить почту с компьютера, нужно принять уведомление, которое придет на телефон.

В компании сделали двухфакторную аутентификацию почти незаметной. Подтверждать вход теперь можно одним нажатием на всплывающее окно. Компания объявила о нововведениях в месяц осведомленности о кибербезопасности. По данным исследователей, в 2018 году двойной проверкой личности пользовались лишь 10% пользователей.

Напомним, компания Google в России запустила бесплатные онлайн-курсы для людей, которые ищут работу. Образовательная платформа «Google Навыки» станет еще одной антикризисной мерой в период пандемии коронавируса.