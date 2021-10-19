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В мигалки машин ГИБДД встроят умные камеры и радары для фиксации нарушителей

В автомобилях ГИБДД в России начнут устанавливать камеры нового типа. Они будут вмонтированы в спецсигналы и фиксировать нарушения ПДД. Камеры уже работают в тестовом режиме в Москве на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД), пишет Autonews.ru.

Фото: Shutterstock.com

 

В спецсигналы встроят две полусферы, в которых будут находиться камеры. Конструкция позволяет увеличить их количество до шести. В центре расположен радар, который сканирует обстановку.

Как считают создатели аппарата, система анализирует ситуацию на дорогах во всех направлениях на 360 градусов. Камеры будут работать и при экстремальных температурах: от -40 до +50 градусов как в движущемся транспорте, так и в припаркованном автомобиле.

Камеры в состоянии заметить почти все виды нарушений правил движения, начина от неправильных разворотов и стоянки, заканчивая заездом на стоп-линии и превышением скорости. Устройство способно анализировать трафик на шести полосах в пределах 60 метров.

Также потенциально эти системы помогут выявлять автомобили из баз розыска. Камеры уже распознают тип транспортного средства, а скоро научатся различать марки и модели машин. Новые устройства планируют внедрять с конца 2021 года.

Напомним, в Госавтоинспекции (ГИБДД) решили больше не привлекать водителей к ответственности за превышение средней скорости. В зависимости от превышения лимита, водителю приходил штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

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