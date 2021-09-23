Штрафовать больше не будут: ГИБДД отменила наказание за превышение средней скорости

Практика фиксации скоростного режима оценивалось при помощи двух камер, которые находились на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в России почти семь лет. Камеры фиксировали время, за которое машина преодолевала это расстояние. По такому алгоритму до недавних пор работало около тысячи дорожных фиксаторов по России. В зависимости от превышения лимита, водителю приходил штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

При этом понятия «средняя скорость» в ПДД нет. Из-за этого в последние годы не прекращались споры о законности подобных штрафов. Правда, некоторым автовладельцам все-таки удавалось оспаривать решение ГИБДД в суде. Но все осложнялось тем, что участки дороги между комплексами фотофиксации могли относиться к юрисдикции разных судов.

Помимо этого от такого же штрафа хотят отказаться и на петербургской ЗСД, пишет «Деловой Петербург». Хотя некоторые участки на платной трассе Западного скоростного диаметра были оборудованы камерами для фиксации средней скорости. Предполагается, что причиной отказа стал правовой пробел — в законодательстве отсутствует понятие средней скорости. В результате автомобилистам часто удавалось обжаловать штраф.