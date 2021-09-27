IKEA пообещала не выводить из ассортимента легендарную синюю акулу. В России ее продолжат продавать

О том, что мягкую игрушку Blahaj в виде синей акулы снимут с производства, сообщила в Twitter британская служба поддержки IKEA. «Мне очень жаль, что Blahaj сейчас недоступен из-за проблем с поставками. Игрушка будет в продаже только в течение короткого периода времени, потому что ее перестанут выпускать», — говорится в ответе на просьбу покупателя «передать начальству, что люди хотят, чтобы акула вернулась» на прилавки.

Акулу Blahaj нельзя купить в некоторых британских магазинах IKEA из-за проблем с поставками. Американская служба поддержки уточнила, что в США играшуку продолжат продавать. Представительства компании в других странах не сообщали о прекращении продаж. Российское отделение IKEA рассказало TJ, что акулу не будут выводить из ассортимента, проблем с поставками в страну не ожидается.

Сейчас игрушка доступна для покупки в российских магазинах, в том числе в Петербурге. «Эта большая, но абсолютно безопасная синяя акула позволит вам познакомиться с загадочным подводным миром. Она плавает очень далеко, ныряет глубоко и издалека услышит биение вашего сердца», — говорится в описании игрушки на сайте IKEA.

Плюшевая синяя акула стала интернет-мемом. Покупатели начали сметать игрушку с прилавков и даже перепродавали ее. В 2015 году, когда Blahaj пропала из магазинов, в Сети создали петицию с требованием вернуть товар в продажу. «Все любят эту акулу. Она была героем многих милых фотосетов, восхитительным приятелем перед сном и просто тронула наши сердца. Ее любят и хотят — пожалуйста, дайте нам шанс вернуть акулу домой», — говорилось в тексте петиции.