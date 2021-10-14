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Уровень безработицы в России вернулся к допандемийным показателям

Уровень безработицы в России вернулся на допандемийный уровень и составил 4,4%. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на Евразийском женском форуме в Петербурге, пишет «Российская газета».

Фото: Shutterstock.com

 

Он заявил, что в центрах занятости на учете находится менее 850 тысяч человек, а в стране рынок труда восстановился и вернулся к допандемийным показателям. По методике Международной организации труда уровень безработицы составляет сейчас 4,4%.

Чиновник рассказал, что в России сейчас насчитывается порядка 72,3 млн трудоустроенных человек. В июне Минтруд прогнозировал, что до конца года безработица снизится до уровня в 4,6-4,7%.

Напомним, на конец июня 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Петербурге составил 1,1%. Этот показатель втрое меньше аналогичного периода прошлого года. Рынок труда стабилизируется, и после всплеска весной, летом безработица снизилась вдвое. Такую оценку дали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

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