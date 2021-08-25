В Петербурге уровень безработицы за год снизился в три раза

В июне 2020 коронавирусного года уровень безработицы составлял 3%, в июне 2019 — 0,4%, сообщили в Смольном. Рынок труда стабилизируется, и после всплеска весной, летом безработица снизилась вдвое. Такую оценку дали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

По их данным, за период с марта по май 2021 года 71,9 тысяч человек или 2,3% численности рабочей силы считались безработными. На конец июня в службе занятости состояло на учете 45,4 тысяч человек, из них 33,9 тысяч граждан имели статус безработного.

Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд, из которого будут выплачиваться пособия в случае потери работы.

Пугающая статистика: только 15 % работников чувствуют, что увлечены работой. При этом чаще всего мотивация уходит из-за того что: (1) вы потеряли контроль над происходящим на работе; (2) вы не находите смысла в том, что делаете; (3) вы перестали рассматривать работу как место, где можно учиться, и (4) вам не нравятся коллеги. Можно ли решить эти проблемы: ответы в материале «Собака.ru».