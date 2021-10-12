«Хотел передать ключи от квартиры, но пожарные сказали, они уже не нужны»: житель дома Чубакова — о пожаре

В субботу на Петроградской горел памятник культурного значения — доходный дом Чубакова, построенный архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. Пожар удалось ликвидировать только за 12 часов. Прокуратура уже возбудила уголовное дело и оценила нанесенный ущерб в 8,8 миллионов рублей. «Собака.ru» поговорила с очевидцем и жильцом дома Егором Курочкиным о случившемся.
О здании
Доходный дом Чубакова построен архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. Раньше башню на крыше украшал один из самых больших каменных грифонов в Петербурге, но во время перестройки здания в 1960-х годах был утрачен. В 2001 году КГИОП включил его в список объектов, представляющих культурную, историческую, художественную и иную ценность.
О пожаре
В субботу на набережной Карповки, 30 около шести часов вечера загорелась местная достопримечательность — дом Чубакова. Изначально очевидцы сообщали, что горит мансарда, но позже выяснилось, что огонь охватил и чердак. Пожарные приехали за девять минут. По данным МЧС, на улицу вывели 100 человек. Огонь тушили до утра. За это время ни один житель не пострадал. Но во время происшествия сгорела недавно восстановленная башня.
Сейчас возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Как сообщает прокуратура, еще в феврале прошлого года организация «Мастер Руф» заключила договор на проведение капитального ремонта в доме. Во время работ подрядчик нарушил установленную технологию. Это и привело к возгоранию и материальному убытку в размере 8,8 миллионов рублей.
Егор Курочкин
Житель дома Чубакова
«Мне 19 лет. Учусь в Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций на 4 курсе. Подрабатываю моделью в Twig Model Group. Восемь лет назад переехали с семьей с Большой Монетной улицы в Дом Чубакова на набережной Карповки.
В день пожара после учебы решил заняться спортом дома. Выполняя упражнения, почувствовал, что пахнет дымом, но не предал этому значения. Младшие сестры делали уроки, а мама работала в кабинете. Через пять минут к нам постучали соседи и сообщили, что дом горит. Это был уже третий пожар за два года. Поскольку нужно было срочно спускаться на улицу, успели взять только кота, паспорта и свидетельство о браке матери и отчима. Выходя на лестничную клетку, увидел, что горит чердачное помещение. А уже на улице разглядел — горит купол, а огонь распространяется не только на мансарду, но и идет дальше. Пожарные в то время уже были на месте. Полчаса они пытались найти непробитые шланги и переставляли лестницы. К утру огонь потушили.
Поскольку думали, что огонь быстро нейтрализуют, дверь закрыли. Я пытался отдать ключи пожарным, чтобы они не вскрывали дверь. Специалисты сказали, что они больше не нужны. Вопреки всему, я пролез через чужую квартиру к нам. Помещение было затоплено водой по щиколотку, дверь и мебель пригорели, полностью обрушился потолок, вся техника на кухне и в гостиной была уничтожена.
Младших сестер отправили ночевать к соседям, а сами уехали к знакомым. Утром вместе пошли оценивать масштаб трагедии. Оставшиеся вещи перенесли в офис типографии отчима. После этого сразу же написал друзьям, они оперативно отреагировали на мои сообщения и предложили помощь и жилье. Организовал пост в Instagram со сбором средств. Модельное агентство Twig Model Group и бывшие коллеги кидали деньги, советовали, кто может помочь разобрать завалы, размещали посты в социальных сетях. В директ мне писали слова поддержки не только знакомые, но и юристы, строители, клининговые сервисы и просто неравнодушные люди.
В квартире жить невозможно. Родители ночуют у коллег с предприятия, а я — у товарища. Отчим ведет переговоры по поводу временного жилья. По прогнозам специалистов, ремонт крыши займет четыре месяца. Пока оцениваем ущерб. На данный момент насчитали 5 миллионов рублей. После установления точной суммы, дворники вытащат из квартиры все то, что упало к нам с чердака».
Как помочь пострадавшим от пожара, можно узнать здесь.
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