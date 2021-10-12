«Хотел передать ключи от квартиры, но пожарные сказали, они уже не нужны»: житель дома Чубакова — о пожаре

Поскольку думали, что огонь быстро нейтрализуют, дверь закрыли. Я пытался отдать ключи пожарным, чтобы они не вскрывали дверь. Специалисты сказали, что они больше не нужны. Вопреки всему, я пролез через чужую квартиру к нам. Помещение было затоплено водой по щиколотку, дверь и мебель пригорели, полностью обрушился потолок, вся техника на кухне и в гостиной была уничтожена.

Младших сестер отправили ночевать к соседям, а сами уехали к знакомым. Утром вместе пошли оценивать масштаб трагедии. Оставшиеся вещи перенесли в офис типографии отчима. После этого сразу же написал друзьям, они оперативно отреагировали на мои сообщения и предложили помощь и жилье. Организовал пост в Instagram со сбором средств. Модельное агентство Twig Model Group и бывшие коллеги кидали деньги, советовали, кто может помочь разобрать завалы, размещали посты в социальных сетях. В директ мне писали слова поддержки не только знакомые, но и юристы, строители, клининговые сервисы и просто неравнодушные люди.

В квартире жить невозможно. Родители ночуют у коллег с предприятия, а я — у товарища. Отчим ведет переговоры по поводу временного жилья. По прогнозам специалистов, ремонт крыши займет четыре месяца. Пока оцениваем ущерб. На данный момент насчитали 5 миллионов рублей. После установления точной суммы, дворники вытащат из квартиры все то, что упало к нам с чердака».

Как помочь пострадавшим от пожара, можно узнать здесь.