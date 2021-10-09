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В доме Чубакова на набережной Карповки произошел пожар. Его площадь уже достигла 800 квадратных метров

В эту субботу, 9 октября, в доме Чубакова на набережной Карповки произошел пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров. Известно, что в здании сейчас горит мансарда. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и 80 человек личного состава. В настоящее время ранг пожара уже повысили до 3. Из здания эвакуировали 100 человек, информации о пострадавших пока что нет.

Добавим, что прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, чтобы установить причины и условия произошедшего.

Дом К. Г. Чубакова на углу набережной Карповки, 30а, и улицы Всеволода Вишневского, 15, построен архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. В 2001 году он вошел в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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