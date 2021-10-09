В доме Чубакова на набережной Карповки произошел пожар. Его площадь уже достигла 800 квадратных метров

В ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и 80 человек личного состава. В настоящее время ранг пожара уже повысили до 3. Из здания эвакуировали 100 человек, информации о пострадавших пока что нет.

Добавим, что прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, чтобы установить причины и условия произошедшего.