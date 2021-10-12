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Скончалась 99-летняя ветеран Зинаида Корнева из Петербурга. Она собрала более 4 млн рублей для медиков

Сегодня, 12 октября, умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга, участница Сталинградской битвы Зинаида Корнева. Ей было 99 лет, пишет ТАСС.

Зинаида Антоновна прошла всю войну до самого Берлина. Уже в мирное время во разгар пандемии пенсионерка решила помочь медикам, которые заразились коронавирусом, и семьям погибших врачей. Она выкладывала на YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне и призывала помогать медицинским работникам.

Зинаида Корнева вдохновилась поступком британского ветерана Тома Мура, который также собирал деньги на борьбу с коронавирусом. Он перевел медикам 32,8 млн фунтов стерлингов (свыше 40 млн долларов ). Зинаиде же удалось выручить более 4 млн рублей.

Напомним, к началу июня ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева собрала 4 050 000 рублей миллиона рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. Все средства направили семьям медиков, погибших от COVID-19. Так, 135 семей из разных регионов России получили эти средства. Большая часть пожертвований ушла в Дагестан, в котором сложилась очень тяжелая эпидемиологическая обстановка.

Советник президента России Валерий Фадеев провел встречу с 98-летней петербурженкой Зинаидой Корневой. Они обсудили возможность расширения помощи семьям врачей — Корневая говорила, что собранных средств для помощи всем семьям не хватает. Также Зинаиду Корневу наградили знаком отличия «За благодеяние» за помощь в борьбе с коронавирусом.

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