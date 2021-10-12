Скончалась 99-летняя ветеран Зинаида Корнева из Петербурга. Она собрала более 4 млн рублей для медиков

Зинаида Антоновна прошла всю войну до самого Берлина. Уже в мирное время во разгар пандемии пенсионерка решила помочь медикам, которые заразились коронавирусом, и семьям погибших врачей. Она выкладывала на YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне и призывала помогать медицинским работникам.

Зинаида Корнева вдохновилась поступком британского ветерана Тома Мура, который также собирал деньги на борьбу с коронавирусом. Он перевел медикам 32,8 млн фунтов стерлингов (свыше 40 млн долларов ). Зинаиде же удалось выручить более 4 млн рублей.

Напомним, к началу июня ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева собрала 4 050 000 рублей миллиона рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. Все средства направили семьям медиков, погибших от COVID-19. Так, 135 семей из разных регионов России получили эти средства. Большая часть пожертвований ушла в Дагестан, в котором сложилась очень тяжелая эпидемиологическая обстановка.

Советник президента России Валерий Фадеев провел встречу с 98-летней петербурженкой Зинаидой Корневой. Они обсудили возможность расширения помощи семьям врачей — Корневая говорила, что собранных средств для помощи всем семьям не хватает. Также Зинаиду Корневу наградили знаком отличия «За благодеяние» за помощь в борьбе с коронавирусом.