Алисе Фрейндлих, Михаилу Боярскому и Зинаиде Корневой вручили государственные награды

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил генеральный директор Канонерского судоремонтного завода Николай Вихров. Народный артист РСФСР, актер Михаил Боярский удостоен Ордена Почета.

Знаком отличия «За благодеяние» была отмечена участница Великой Отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева. В 2020 году она организовала благотворительную акцию: записывала на видео истории о своей жизни и Великой Отечественной войне, призывая помочь российским врачам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Благодаря этой акции удалось собрать более 4 миллионов рублей.

Также медалью «За спасение погибавших» награжден тренер училища Олимпийского резерва Денис Маркелов, который спас детей из горящего на парковке автомобиля.

«Вас, людей разных профессий, объединяет преданность своему делу и нашему городу. Прошлый год был непростым для всех. Но каждый из вас делал все, чтобы побороть пандемию, защитить себя, своих близких, друзей, жителей нашего города. Многие трудные решения были приняты нами сообща. Пандемия показала, что петербуржцы могут справиться со всеми возможными вызовами», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену впервые после перенесенного коронавируса. Она исполнит роль в спектакле «Волнение» Большого драматического театра имени Товстоногова, написанном и поставленном Иваном Вырыпаевым в год 35-летия службы Фрейндлих в БДТ и 100-летия театра.