Согласно прогнозу Минэкономразвития, о котором пишут «Известия», к концу 2021 года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» — он составит 7,2% к декабрю 2020-го. Больше всего подорожают строительные материалы (на 25% год к году), табачные изделия (19%), мебель и автомобили (11%).

Второе место по росту цен по итогам 2021 года могут занять продовольственные товары. Их стоимость без учета овощей и фруктов может увеличится на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года, а в среднем за год подорожание будет самым сильным — на 7%.

Таким образом, рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%.

Эксперты с прогнозом министерства не согласны и считают, что показатель инфляции в 2021 году его превысит. «Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно-скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%», — отметил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Напомним, годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Петербурге — на 0,3%. С начала года прирост цен составил 4,7% и 5,2% соответственно. В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, больше всего подорожали помидоры — на 24,9%.