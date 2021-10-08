Посол Евросоюза в РФ: Россия тормозит взаимное признание COVID-паспортов

Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию для взаимного признания COVID-паспортов. Они позволяют въезжать в страны Евросоюза без карантина. Об этом сообщили посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
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Маркус Эдерер
О том, почему затянулась процедура признания COVID-паспортов — цитата по РБК:
Два с половиной месяца назад, в июле, мы предоставили Минздраву России всю необходимую информацию и требования, необходимые для принятия решения о признании эквивалентности российских сертификатов и цифровых COVID-сертификатов ЕС. Такие решения об эквивалентности приняты уже в отношении 16 стран, среди них Израиль, Турция, Северная Македония. Еще 15 стран находятся на пути к этому. Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе.
Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией, в свою очередь, цифровых COVID-сертификатов ЕС определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны. Ведь тогда путешественники, сделавшие прививку или переболевшие коронавирусом, что также отображается в сертификате, не попадали бы под действие карантинных мер в соответствующих странах.
Напомним, в июле посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил о том, что Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По его мнению, необходимо было выработать решения, в частности, об эквивалентности между сертификатами.
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