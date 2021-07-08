ЕС заявил о готовности обсудить с Россией взаимное признание сертификатов о вакцинации

Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
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MDart10 / Shutterstock.com
Маркус Эдерер
О предложении обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, цитата по «Интерфаксу»:
Нужно выработать какие-то решения, в частности об эквивалентности между нашими сертификатами. В Евросоюзе есть цифровые COVID-сертификаты, они введены, чтобы беспрепятственно перемещаться между странами ЕС, нормативно-правовая база, в рамках которой они были введены, предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах. В этой связи мы написали в министерство здравоохранения Российской Федерации, предлагая провести обсуждение того, не хотела ли бы Россия поучаствовать в процессе признания эквивалентности [сертификатов].
Было бы полезно, если бы мы могли установить эквивалентность с российскими сертификатами. Для этой цели сертификаты Евразийского экономического союза могли бы быть полезны. Именно поэтому мы Минздраву написали с предложением провести такое обсуждение, в случае успеха мы можем смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников.
Только после одобрения Всемирной организации здравоохранения и Европейского медицинского агентства (EMA) российская вакцина от коронавируса может получить широкое распространение в мире. По мнению экспертов, опрошенных британским научным журналом Nature, этого еще не произошло из‑за опасений по поводу мониторинга побочных эффектов его применения в России.
Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао накануне сообщила, что организация продолжает оценку вакцины «Спутник V». «На эту вакцину еще не выдано разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. ВОЗ провела инспекцию производственных мощностей в РФ и продолжает оценку «Спутника V». Данный процесс еще не завершился», — отметила она.
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